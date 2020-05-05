 

В новом сюжетном дополнении к Mortal Kombat 11 может появиться Шанг Цунг

05.05.2020, 22:09, Разное

Недавно в Сети был размещен видеотизер длительностью в 40 секунд, иллюстрирующий ожидаемое поклонниками культовой франшизы Mortal Kombat дополнение к 11-й части игры. Сюжет показывает, что в новом эпизоде положительным героям вновь будет противостоять Шанг Цунг.
Предполагается. что упомянутое сюжетное дополнение будет официально презентовано 6 мая, однако тизер уже успел появиться на бразильском ресурсе PlayStation в соцсети Twitter. В небольшом видеоролике показан диалог главных персонажей Рейдена и Лю Кана, по завершении которого последний начинает производить магические манипуляции, вызвавшие в итоге появление теней трех загадочных фигур. “Шанг Цунг?” – реплика Бога грома и молнии фактически представляет игроманам возвращение знаменитого колдуна на ринг “Смертельной битвы”.

Как сообщают некоторые источники в Сети, дополнение носит название “Aftermath” (“Последствия”). В нём будет целых три сюжетных главы, однако выпущены они будут не сразу, а в течение пары лет. К слову, появление первого эпизода ожидается уже летом текущего года.



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