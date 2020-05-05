США и Британия провели переговоры по соглашению о свободной торговле

05.05.2020, 22:08, Новости дня

Великобритания и США провели первый раунд торговых переговоров о заключении двустороннего соглашения о свободной торговле, которое позволит укрепить экономики стран после вызванного коронавирусом кризиса, говорится в заявлении сторон по итогам переговоров в режиме видеоконференции.

Британскую сторону на переговорах представляла министр по международной торговле Лиз Трасс, американскую – торговый представитель Роберт Лайтхайзер, передает РИА «Новости».

«Обе стороны согласны с тем, что соглашение о свободной торговле будет способствовать долгосрочному благополучию наших экономик, что жизненно важно по мере того, как мы восстановимся после вызовов, поставленных COVID-19», – говорится в заявлении.

Торговая сделка является приоритетной для обеих стран, она позволит усилить торговлю и инвестиции между ними, подчеркнули стороны.

«США являются нашим крупнейшим торговым партнером, и растущая трансатлантическая торговля может помочь нашей экономике оправиться от экономических проблем, связанных с коронавирусом. Мы хотим заключить амбициозную сделку, которая откроет новые возможности для бизнеса, привнесет больше инвестиций и создаст лучшие рабочие места для людей по всей стране», – отметила Трасс.

«Это будет историческое соглашение, которое соответствует приоритетам США и целям переговоров, установленным конгрессом в законодательстве США», – подчеркнул Лайтхайзер.

Ожидается, что в двухнедельных переговорах примут участие около 30 рабочих групп, представители которых обсудят все аспекты будущего торгового соглашения.

Предполагается, что будущая сделка вступит в силу после31 декабря 2020 года, когда завершится переходный период, связанные с выходом Великобритании из состава Евросоюза.

Напомним, вечером 31 января Великобритания официально вышла из состава Евросоюза.

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