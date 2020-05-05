Разработан уникальный протез руки, который позволяет чувствовать
05.05.2020, 22:00, Новости дня
Международная группа ученых обнаружила, что с помощью нейромускулетического протеза, который нужен для имитации биологической руки, пациенты могут чувствовать прикосновения к объекту.
Благодаря работе ученых люди с ампутацией руки впервые смогут испытывать ощущение осязания в протезе с контролем сознания. Новые протезы были названы «нейромускулезными», поскольку они связаны с мышцами, нервами и скелетом пациента.
Исследования показали, что протез, который прикреплен к кости и управляем электродами, имплантированными в нервы и мышцы, работает гораздо лучше обычных образцов.
Новая концепция нейромышечно-скелетного протеза обеспечивает несколько различных функций, среди которых: возможность беспрерывного использования в повседневной деятельности и отсутствие необходимости дополнительного оборудования.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет