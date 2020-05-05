Исследователи нашли ранний предиктор тяжелой дыхательной недостаточности у пациентов с COVID-19

05.05.2020, 21:53, Разное

Исследователи, представляющие Университетский медицинский центр Rush, проанализировали, как протекает болезнь у некоторых пациентов с коронавирусной инфекцией. Оказывается, ранний предиктор может указывать на развитие тяжелой дыхательной недостаточности при недуге.

Проще говоря, в случае повышенного содержания протеина suPAR в крови пациентов, существует высокая вероятность возникновения тяжелой формы коронавируса в дальнейшем. Таким образом, узнав о данном показателе, врачи смогут заранее спрогнозировать, когда лучше подключать человека к аппарату ИВЛ. По словам руководителя научной работы Йохена Рейсера, большее количество белка suPAR может указывать на тяжелую форму заболевания. Впрочем, если это выяснить заранее, то больной имеет огромные шансы на выздоровление.

Стоит напомнить, что ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией 11 марта. В последнее время врачи отметили, что у пациентов в тяжелом состоянии помимо нарушений в работе легких наблюдается дисфункция почек.