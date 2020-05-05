Число заразившихся COVID-19 в РФ: статистика и реальность

05.05.2020, 21:50, Новости дня

В России за последние 24 часа, по данным федерального оперативного штаба, количество новых случаев заражения коронавирусом вновь превысило отметку в десять тысяч (10102).

Такая тенденция сохраняется уже трое суток подряд.

По приросту числа заболеваний РФ в течение двух недель прочно удерживает второе место в мире после США. Общее число инфицированных достигло 155370. Свыше 134 тысяч из них – это так называемые активные случаи (речь идет о больных, продолжающих лечение).

Как сообщил Роспотребнадзор, по состоянию на 4 мая под медицинским наблюдением находятся 222510 человек.

Свыше половины (51,5%) всех случаев заражения приходится на Москву – 80 115. Это больше, чем во многих странах мира (в частности, Канады и Бельгии). За минувшие сутки прирост инфекционных в столице РФ составил 5714. Из них более половины – дети и взрослые от 18 до 45 лет.

Россия, в которой совсем недавно ситуация складывалась относительно благоприятно, за короткий срок выдвинулась в мировые лидеры по общему числу заболевших, занимая седьмую позицию и лишь немного уступая Германии и Франции. А если нынешние темпы распространения вируса в стране сохранятся, то РФ рискует возглавить европейский антирейтинг.

Директора Института глобализации и социальных движений Бориса Кагарлицкого подобное развитие событий не удивляет. По его мнению, в России эпидемия запоздала, «по крайней мере, в плане ее фиксации и официального признания», по сравнению с западными странами.

«Но главное – сейчас, кажется, налаживается нормальное тестирование, – подчеркнул Кагарлицкий н в интервью корреспонденту Русской службы «Голоса Америки». – Раньше у нас с этим творилось просто полное безобразие. Отечественные тесты в половине случаев вообще не давали никакого результата. Разработанные в России тесты оказались крайне неэффективными. Кроме того, тестирования во многих случаях вообще не проводилось».

Возможно, теперь стали больше тестировать, допускает Кагарлицкий. По его словам, раньше, когда люди заболевали коронавирусом и даже умирали от него, то это фиксировалось, например, как острая пневмония.

«Полагаю, в ряде регионов еще месяца два назад вовсю шла эпидемия, но ее элементарно не “замечали”», – констатирует социолог.

Он полагает, что к нынешнему положению дел привела неэффективность принятых правительством мер. По мнению Кагарлицкого, российские власти вообще не готовилась к встрече с эпидемией, когда такая возможность была: «То, что происходило в конце марта – начале апреля свидетельствует о том, что никакой подготовке в действительности не велось. Те практически два месяца, которые были в запасе у России, были просто упущены. Это абсолютно стандартная ситуация в нашей стране. Власть вначале с гордостью заявляла, что нам удалось выиграть время, а потом выяснилось, что это лишь слова, своим преимуществом мы так и не воспользовались».

Руководитель общественно-политического движения «Союз Правых Сил» Леонид Гозман в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» отметил, что, с точки зрения здравого смысла, в качестве объяснения ситуации напрашиваются две основные причины: «Это может быть просто внутренней логикой развития эпидемии. Во многих странах кривые заболеваемости вычерчивались более или менее похоже. Но если говорить о человеческом факторе, то здесь многое определятся неправильной позицией властей. В итоге положение ухудшилось из-за отсутствия нормального взаимопонимания между властью и гражданами».

Так, продолжает Гозман, власти объявили репрессивные ограничительные меры, но всю тягость положения в связи с ними возложили на людей, практически им не помогая. «А когда власть говорит: сиди дома, но деньги тебе будет платить Пушкин, то все их рекомендации и воспринимаются соответственно, проще говоря, пропускаются мимо ушей. У нас давно сформировалось недоверие к тому, что говорят и проповедуют власти. Вот и на этот раз все сделано для того, чтобы этот стереотип закрепился в сознании людей», – резюмирует эксперт.

Между тем смертность от коронавируса в России, согласно официальным данным, по-прежнему остается значительно ниже, чем во многих странах.

Всего с начала эпидемии в стране зафиксирован 1451 летальный исход.

Гозман называет это «игрой в статистику»: «Мы ничем не отличаемся от французов, итальянцев, испанцев и представителей иных национальностей. С чего бы это вдруг у нас уровень смертности мог стать в разы меньше? Я не верю ни на грош в официальные данные. Нам врут. Есть известный пример. Власти Дагестана не так давно заявили, что на всю республику – 11 смертельных исходов в связи с коронавирусом. А врач одной из местных больниц сказал, что только в их заведении умерло 12 человек. Вот вам и вся игра».

Вместе с тем политик выражает опасение, что руководство РФ, оценив экономические последствия от антикоронавирусных мер, может решить снять карантин – «несмотря ни на что и вопреки всему».