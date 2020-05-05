Трамп возмущен рекламным роликом «Траур в Америке»

05.05.2020, 21:50, Новости дня

Президент США Дональд Трамп выразил возмущение по поводу рекламной кампании, запущенной в понедельник организацией «Проект Линкольна», которую возглавляет муж советницы Трампа Келлиэнн Конуэй, Джордж Конуэй.

В 1-минутном видеоролике, который начали транслировать в понедельник, утверждается, что более 60000 американцев умерли от «смертельного вируса, который Трамп проигнорировал».

Ролик, появившийся за полгода до президентских выборов, называется «Траур в Америке» (Mourning in America) и является антиутопической версией одной из самых известных политических реклам в истории США – «Утро в Америке» (Morning in America), которая шла во время кампании по переизбранию Рональда Рейгана в 1984 году.

В оригинальной рекламе была представлена картина процветания в США, а в ролике «Проекта Линкольна», напротив, показывают полуразрушенные дома, взволнованного мужчину в больнице, пустующие промышленные здания, человека в очереди за пособием по безработице и многочисленных людей в масках.

«В Америке траур, – говорится в ролике. – Под руководством Дональда Трампа наша страна стала слабее, больнее и беднее. И теперь американцы задаются вопросом: "Если нас ждут еще четыре таких года, то будет ли вообще Америка?"»

В ночь на вторник Трамп отреагировал на рекламу в «Твиттере»: «Я не знаю, что Келлиэнн сделала своему полоумному неудачнику-мужу, но, видимо, что-то очень плохое».

Он назвал авторов ролика «номинальными республиканцами», которые «потерпели крах 12 лет назад, потом еще раз 8 лет назад, а потом были в прах разбиты мной, политическим новичком, 4 года назад».

Президент написал, что они «скопировали» концепцию рекламы Рейгана, делая все возможное, чтобы «расквитаться за свои многочисленные провалы».

«Этих неудачников не волнует, что назначены 252 новых федеральных судьи и 2 новых судьи Верховного суда, что восстановлены вооруженные силы, защищена Вторая поправка, проведено крупнейшее в истории снижение налогов, дерегуляция и многое другое. Я не использовал никого из них, потому что они не умеют побеждать, а их так называемый «Проект Линкольна» – позор для честного Эйба».

«Они все неудачники, но Эйб Линкольн, республиканец – сияет!» – заключил Трамп.

Тем временем пресс-секретарь Трампа Кейли Макэнани выступила с заявлением по поводу исследования Университета Джона Хопкинса, которое активно обсуждается в СМИ. По ее словам, исследование основано на «ложных предположениях», «никоим образом не отражает прогнозы федерального правительства» и «не должно восприниматься как прогноз». «В этом «исследовании» абсолютно не учитываются меры сдерживания, то есть оно проводилось, как если бы не было никаких федеральных рекомендаций, отслеживания контактов, расширения тестирований, при снятии всех протоколов, предписывающих оставаться дома, в рамках поэтапного подхода в рекомендациях «Откроем Америку снова» для людей с сопутствующими заболеваниями. СМИ следует быть более ответственными и давать американской общественности полный набор информации», – заявила пресс-секретарь.