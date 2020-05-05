Мнение: Зафиксирован факт пожара

05.05.2020, 21:45, Разное

УНМ ДНР сообщает:

Нашей системой наблюдения на передовых позициях в районе МАРЬИНКИ зафиксирован факт пожара на опорном пункте 7-й роты 3-го батальона 28-й бригады, откуда боевая машина пехоты сегодня вела огонь по н.п. АЛЕКСАНДРОВКА, в результате чего получили ранения ТРОЕ девочек и 55-летний мужчина.

Погорельцам можно пожелать побольше 200-х и побольше таких " фактов пожара".