 

Мнение: Зафиксирован факт пожара

05.05.2020, 21:45, Разное

УНМ ДНР сообщает:

Нашей системой наблюдения на передовых позициях в районе МАРЬИНКИ зафиксирован факт пожара на опорном пункте 7-й роты 3-го батальона 28-й бригады, откуда боевая машина пехоты сегодня вела огонь по н.п. АЛЕКСАНДРОВКА, в результате чего получили ранения ТРОЕ девочек и 55-летний мужчина.

Погорельцам можно пожелать побольше 200-х и побольше таких " фактов пожара".

Источник: Colonel Cassad



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