Мособлсуд запланировал возобновить слушания уголовных дел с 12 мая

05.05.2020, 21:30, Новости дня

Московский областной суд с 12 мая намерен возобновить слушания уголовных дел и материалов всех категорий, а также дел об административных правонарушений.

«С 12 мая 2020 года Московским областным судом планируется возобновление слушаний уголовных дел и материалов всех категорий, а также дел об административных правонарушениях согласно ранее направленным извещениям о дате, времени и месте судебного заседания. Кроме того, Мособлсудом с 13 мая 2020 года планируется возобновление слушаний гражданских и административных дел», – сообщили в суде, передает ТАСС.

В Московском городском суде заявили, что возобновление слушаний уголовных и гражданских дел в московских судах пока не планировалось.

В конце апреля Верховный суд рекомендовал судьям в условиях эпидемии коронавируса в стране заключать под стражу подозреваемых или обвиняемых в преступлениях небольшой тяжести только в исключительных случаях.