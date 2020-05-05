 

Мособлсуд запланировал возобновить слушания уголовных дел с 12 мая

05.05.2020, 21:30, Новости дня

Московский областной суд с 12 мая намерен возобновить слушания уголовных дел и материалов всех категорий, а также дел об административных правонарушений.

«С 12 мая 2020 года Московским областным судом планируется возобновление слушаний уголовных дел и материалов всех категорий, а также дел об административных правонарушениях согласно ранее направленным извещениям о дате, времени и месте судебного заседания. Кроме того, Мособлсудом с 13 мая 2020 года планируется возобновление слушаний гражданских и административных дел», – сообщили в суде, передает ТАСС.

В Московском городском суде заявили, что возобновление слушаний уголовных и гражданских дел в московских судах пока не планировалось.

В конце апреля Верховный суд рекомендовал судьям в условиях эпидемии коронавируса в стране заключать под стражу подозреваемых или обвиняемых в преступлениях небольшой тяжести только в исключительных случаях.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / В Алматы сняли блокпосты: жителям разрешили свободно передвигаться по городу

22.04 / В ЭИСИ рассказали о новых региональных практиках по борьбе с коронавирусом

11.04 / В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями

18.04 / Площадка eBay запустит в России программу поддержки предпринимателей

29.04 / Отец Гандзюк: Возможно, желание быстро закончить дело Кати связано местными выборами. Мангер достаточно влиятельная персона в Херсоне

21.04 / Трамп хочет использовать обвал цен для пополнения Стратегического нефтяного резерва

29.04 / BI – демократы не хотят серьёзных отношений со сторонниками Трампа — республиканцы не столь категоричны

01.05 / Воздух в Москве стал в разы чище

10.04 / Fox News – во время пандемии власти создают в Нью-Йорке криминогенную обстановку

01.04 / Мужчина с мачете напал на продавца в московском «Магните»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска