 

Госбюджет за январь – апрель недополучил 23,5 млрд грн – Минфин

05.05.2020, 21:25, Новости дня

В январе – апреле 2020 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в размере 23,5 млрд грн, в том числе общий фонд – с дефицитом в сумме 33 млрд грн. Об этом сообщает Министерство финансов со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

“За январь – апрель 2020 года социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений”, – говорится в заявлении.

По данным Госказначейства, расходы по общему фонду государственного бюджета за четыре месяца 2020 года составили 308,9 млрд грн, или 87,5% от росписи отчетного периода.

По данным Минфина, фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь – апрель 2020 года составляли 108 млрд грн, или 84,1% от запланированных на этот период.

Всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 73,8 млрд грн (97% от плана), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте – 41,3 млрд грн ($1,2 млрд и €0,3 млрд).

В Минфине отметили, что из внешних источников привлечено 34,2 млрд грн (66% от плана), в том числе 33,9 млрд грн – путем размещения 10-летних евробондов на сумму €1,25 млрд под 4,375% годовых.

При этом платежи по погашению государственного долга за январь – апрель 2020 года составили около 71,3 млрд грн (81,8% плана), платежи по обслуживанию – 41,1 млрд грн (94,2% плана).

Согласно оценкам правительства, в этом году ожидается падение ВВП на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, который прогнозировался до начала кризиса. Прогноз инфляции ухудшен с 5,8% до 8,7%, безработицы – с 8,1% до 9,4%. Среднегодовой курс гривны к доллару ожидается на уровне 29,5 грн/$ (Минфин рассчитывал проект госбюджета на 2020 год по курсу 27 грн/$).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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