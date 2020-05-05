Раде предложили возобновить работу в обычном режиме
05.05.2020, 21:25, Новости дня
В украинском парламенте 5 мая зарегистрирован проект постановления №3434 “Об организации работы Верховной Рады”.
Документ внес глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия.
На сайте Рады текст проекта пока недоступен. Его опубликовал в Telegram нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.
Так, Арахамия предлагает признать утратившим силу пункт 1 постановления ВР от 17 марта и “принять к сведению, что с 18 мая Верховная Рада работает в соответствии с календарным планом проведения третьей сессии”.
В связи с эпидемией коронавируса Верховная Рада не проводила очередные пленарные заседания. При необходимости парламент собирался на внеочередные сессии.
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