 

Раде предложили возобновить работу в обычном режиме

05.05.2020, 21:25, Новости дня

В украинском парламенте 5 мая зарегистрирован проект постановления №3434 “Об организации работы Верховной Рады”.

Документ внес глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия.

На сайте Рады текст проекта пока недоступен. Его опубликовал в Telegram нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

Так, Арахамия предлагает признать утратившим силу пункт 1 постановления ВР от 17 марта и “принять к сведению, что с 18 мая Верховная Рада работает в соответствии с календарным планом проведения третьей сессии”.

В связи с эпидемией коронавируса Верховная Рада не проводила очередные пленарные заседания. При необходимости парламент собирался на внеочередные сессии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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