Великобритания обогнала Италию по количеству умерших от коронавируса

05.05.2020, 21:25, Новости дня

За прошедшие сутки в Великобритании от коронавируса скончались 693 человека – вдвое больше, чем накануне. Как сообщает телеканал Sky News, об этом на брифинге заявил представитель министерства здравоохранения Соединенного Королевства.

Общее количество связанных с COVID-19 смертей, таким образом, выросло до 29 427.

В Италии, которая долгое время занимала первое место в Европе по количеству умерших от коронавируса, по состоянию на 5 мая скончались 29 315 человек.

При этом опрошенные телеканалом эксперты считают, что на этом этапе данные о количестве смертей не отражают реальной картины, поскольку разные страны регистрируют летальные случаи по-разному.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 4 мая в мире коронавирусом заразилось 3,61 млн человек, из них 252 тыс. скончались, 1,17 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.