 

Великобритания обогнала Италию по количеству умерших от коронавируса

05.05.2020, 21:25, Новости дня

За прошедшие сутки в Великобритании от коронавируса скончались 693 человека – вдвое больше, чем накануне. Как сообщает телеканал Sky News, об этом на брифинге заявил представитель министерства здравоохранения Соединенного Королевства.

Общее количество связанных с COVID-19 смертей, таким образом, выросло до 29 427.

В Италии, которая долгое время занимала первое место в Европе по количеству умерших от коронавируса, по состоянию на 5 мая скончались 29 315 человек.

При этом опрошенные телеканалом эксперты считают, что на этом этапе данные о количестве смертей не отражают реальной картины, поскольку разные страны регистрируют летальные случаи по-разному.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 4 мая в мире коронавирусом заразилось 3,61 млн человек, из них 252 тыс. скончались, 1,17 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / В Бундестаге предрекли развал Шенгенской зоны

24.04 / Тест-систему для выявления антител к коронавирусу зарегистрируют на следующей неделе

21.04 / В «Единой России» предложили создать дополнительные меры для поддержки НКО

26.03 / Студентов российских вузов отправляют на каникулы

05.05 / Саакашвили увидел в экономике Украины пожар, цунами и землетрясение

14.04 / В Узбекистане мусульманам разрешили провести Рамадан дома и совершать намазы онлайн

18.04 / Зеленский подписал закон, увеличивающий дефицит госбюджета

14.04 / В Великобритании обнаружена пещера со средневековым святилищем

23.04 / Разведка США не нашла доказательств искусственного происхождения коронавируса

01.05 / ЕР инициирует изменения в трудовом законодательстве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска