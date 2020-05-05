В Подмосковье пациент с коронавирусом сбежал из госпиталя

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05.05.2020, 21:16, Новости дня

Из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске сбежал мужчина с подтвержденным коронавирусом, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Житель Орловской области, который находился на лечении в госпитале ветеранов войн с подтвержденным диагнозом «коронавирус», самовольно покинул медицинское учреждение», – сказал собеседник ТАСС.

Пациента разыскивает полиция.

В конце апреля в Амурской области житель города Благовещенск с коронавирусом сбежал из больницы и заразил всю свою семью.



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