Защитники Брестской крепости заставили врага себя уважать

05.05.2020, 21:15, Новости дня

Построенная в середине ХIХ века словно в предчувствии неизбежной угрозы со стороны Пруссии, она, спустя 105 лет, первой в СССР встала на пути уже другой Германии и первой получила уникальный статус крепость-герой в мае 1965-го. Мы продолжаем серию репортажей о каменных и гранитных героях войны. И Брестская крепость уже в первый её год стала нарицательным символом выдающейся обороны. Ни одно полковое знамя не попало в руки врага. А на стенах цитадели осталось выцарапанное защитниками: "Умрем, но не сдадимся".

"Ошеломительное наступление на крепость, где сидит отважный защитник, стоит много крови. Русские дрались исключительно настойчиво и упорно, показали великолепную выучку пехоты и замечательную волю к сопротивлению".

Это цитата из немецкого "Боевого донесения о занятии Брест-Литовска" — одного из первых свидетельств того, что происходило здесь летом 1941-го. На основании этого и других документов Бресту было присвоено не имеющее аналогов звание "крепость-герой".

В крепости очаг самого яростного сопротивления — Восточный форт. Сейчас на реконструкции: консервируют истерзанные своды — летопись боев.

Здесь были штаб, и госпиталь, и телефон, связные пробирались этими коридорами. Сломила форт двухтонная авиабомба "сатана" — воронка от взрыва видна по сей день, но блицкриг захлебнулся в цитадели над Бугом.

"Здесь был установлен счетверенный зенитный пулемет. Бойцы, которые вели огонь, могли простреливать весь путь и из окон второго этажа видеть все, что происходит во дворе форта. Сегодня мы видим, что казематы сильно повреждены, своды разбиты", — рассказывает Елена Митюкова, заведующая научно-экспозиционным отделом мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".

Из почти 400 защитников форта — 25 женщин и детей — от грудничков до подростков. Среди них был Владимир Казьмин. Единственный снимок тех лет — из немецкого архива.

Ему было 15 лет. Мальчик с кларнетом — воспитанник музыкального взвода. Их полк перевели в крепость в начале июня. Накануне смотрели фильм про Чкалова, на рассвете Володе снилась война.

В хаосе первых минут он попал в тот самый Восточный форт. Помнит, как раздали оружие и как по-военному четко была организована оборона — общий подвиг усилиями каждого.

"Моя задача была бегать в центр этого укрепления, там ледник был, из него я доставал лед и носил раненым. Постоянно обстреливали минами, беспрерывно, откуда-то, из-за стен крепости. Это никогда не прекращалось", — раскаазал Владимир Казьмин.

Каждую секунду в крепости разрывались 66 снарядов. Танки выжигали казармы, так что плавился кирпич. В таких полуподземных галереях больше трех недель укрывался легендарный командир Петр Гаврилов — "душа обороны", писали в донесениях немцы.

А в этом капонире последний защитник Брестской крепости бросил в фашистов две оставшиеся гранаты — шел 32-й день войны. Гаврилова взяли в плен, но его стойкость и упорство сразили гитлеровцев.

"Унтер-офицер, командовавший подразделением, которое держало в осаде этот капонир, приказал своему подразделению отдать ему воинское приветствие", — говорит Дмитрий Бородаченков, руководитель диггерской группы Бреста.

Накануне войны численность гарнизона составляла около 9 тысяч человек. На утро 22 июня в крепости могли остаться около половины бойцов, плюс семьи командования, жившие на территории. Пленных — около 2 тысяч, выживших — около 900. Останки 1038 человек захоронены под плитами главного мемориала.

Здесь в первом ряду — имя его отца. Политрук Илья Семочкин укрыл семью в подвале — жили здесь же, в крепости — сам с горсткой солдат несколько дней оборонял один из казематов.

"Немцы ничего не могли сделать с ними, вызвали авиацию и она их разбомбила. Отцу оторвало руку, ногу и от потери крови он умер", — рассказал Владимир Семочкин, сын защитника Брестской крепости.

Кроме окруженной крепости, в городе полыхали еще два очага сопротивления. Ожесточенно дрался областной военкомат — с полусотней карабинов и винтовок и ручным пулеметом. Вырваться из осады удалось единицам. И железнодорожный вокзал — немцы окружили его к 10 утра, но взять не могли несколько дней.

Малоизвестные страницы: стратегический транспортный узел немцам не отдавали пассажиры, сотрудники вокзала и милиционеры. Подвалы под зданием стали для них спасением — и ловушкой. В окна летели гранаты, дымовые шашки, пакля, обмоченная в горючем. Бойцы рвали одежду и дышали через эти лоскуты, но огрызались огнем. Но не смогли противостоять воде — немцы затопили подвал.

"Паровозы были поставлены с московской стороны, первые воды пошли сюда и они, видя, что здесь уже невыносимо, под покровом ночи стали выходить", — пояснил Савва Шпудейко, хранитель фондов историко-политического музея вокзала станции Брест-Центральный.

Три года в оккупации и в трех кольцах обороны: вот в пригородном лесу до сих пор эти траншеи в рост, где воевала пехота. Огневые и стрелковые ячейки, где прятались немецкие снайперы и пулеметчики — до 30 тысяч гитлеровцев держали Брест, но части 1-го Белорусского фронта Красной армии превосходили их в семь раз, метр за метром отвоевывая кровью.

"Минных полей здесь было неимоверное количество. Максимально было затруднено прохождение вперед, и им приходилось в течение нескольких дней аккуратненько делать проходы в минных полях", — рассказал Иван Чайчиц, краевед.

По советским данным, при отступлении немцы потеряли 7 тысяч человек. Красная армия замкнула Брестский котел — и кольцо истории. Война для Бреста кончилась 28 июля 1944 года — с 4 до 7 утра. На рассвете. Как и началась.