 

ВОЗ: количество заболевших COVID-19 в мире превысило 3,5 миллиона

05.05.2020, 21:15, Новости дня

Общее количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило отметку в 3,5 миллиона. Такие данные привели во Всемирной организации здравоохранения.

На данный момент от COVID-19 умерли свыше 243 тысяч человек. Точное количество инфицированных — 3 517 345.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, количество заболевших коронавирусом в мире выше — 3 628 824 на данный момент. Умерли 254 430 человек. Лидером в печальной статистике по-прежнему являются США — там почти 1,2 миллиона заразившихся. На втором и третьем местах Испания и Италия соответственно — там свыше 200 тысяч инфицированных.

По данным оперштаба на 5 мая, в РФ общее количество заболевших коронавирусом достигло отметки в 155 370 случаев. Прирост заболевших за сутки составил 10 102. Умерли 1451 человек.



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