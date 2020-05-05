Шахматы. Сборная России проиграла команде США во втором туре Кубка наций

05.05.2020, 21:15, Новости дня

Во втором туре командного онлайн-турнира Кубок наций ФИДЕ российские шахматисты уступили американцам со счетом 1:3. Ранее на старте турнира Россия сыграла вничью с командой Европы.

По ходу матча Ян Непомнящий проиграл Хикару Накамуре, Владислав Артемьев уступил Фабиано Каруане, а противостояния Дмитрий Андрейкин – Уэсли Со и Александра Горячкина – Ирина Круш завершились вничью.

В параллельной игре тура Китай обыграл команду Европы – 3:1, а сборная "остального мира" оказалась сильнее команды Индии – 2,5:1,5. В третьем туре российским шахматистам будут противостоять китайцы, в четвертом – сборная "остального мира", оба матча состоятся в среду, 6 мая.

Кубок наций ФИДЕ – онлайн-турнир, соорганизатором которого является крупнейшая шахматная онлайн-платформа Chess.com. Турнир пройдет в два круга. В воскресенье, 10 мая, две лучшие команды встретятся в Суперфинале.