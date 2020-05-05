Китайские разработчики удачно скопировали робопса Spot от Boston Dynamics

05.05.2020, 21:09, Разное

Специалисты китайской робототехнической компании Unitree заявили о старте производства собакоподобного робота. К слову, у них будет немало сходств с устройствами Spot от американской Boston Dynamic.

По информации издания Business Insider, размеры китайского андроида немного меньше, чем у его американского аналога – 30х60 сантиметров (ширина и длина соответственно). Скорость передвижения на четырёх ногах составит до 3 метров в секунду (чуть более 10 км/час), вес – более 11,5 кг, максимальная грузоподъемность – 5 кг.

Кроме того, разработчики из Unitree оснастят своего робота интеллектуальной камерой с функцией передачи изображения в режиме онлайн. Один заряд робота обеспечивает 2-часовую работу. Собакоподобный робот способен бегать, прыгать и даже выполнять несложные акробатические трюки вроде сальто. Стоимость девайса – не более 10 тысяч долларов.