Учёные озвучили список продуктов, делающих мужчин сексуальнее

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05.05.2020, 21:09, Разное

Учёные из Австралии провели исследование, в ходе которого изучили свойства пищевых продуктов. Благодаря результатам этой работы они назвали список блюд, делающих мужчин сексуальнее.
Представители Университета Макквари в ходе научной работы определили оптимальный режим питания для представителей сильного пола. По их словам, привлекательность мужчин и их сексуальность складываются из разных факторов, и один из них – это рацион. Подбор правильных продуктов играет в этом большую роль, учёные рассказали, из каких критериев следует исходить при выборе блюд.

Специалисты отметили, человеческий пот несёт немало информации об организме. Он может рассказать не только о существующих проблемах, но и раскрыть сильные стороны. Например, он участвует в привлечении партнёров, являясь механизмом распространения запаха. При этом есть продукты, которые могут навредить, испортив феромоны. Наиболее полезными в данном плане являются свежие фрукты и овощи.

В то же время некоторые продукты растительного происхождения также могут привести к негативному эффекту, особенно в варёном виде. В этом списке оказалась свекла, тыква, картофель и кукуруза. Также горох влияет на выработку пота. Помимо этого учёные назвали хлеб из цельнозерновой муки, овсяные хлопья, рис, гречку и макароны из пшеницы твердых сортов, используемых для приготовления пасты.



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