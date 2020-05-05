Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 3,5 млн человек

05.05.2020, 21:08, Новости дня

Число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 3,5 млн, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Свыше 243 тыс. человек скончались от заболевания в мире, отметили в ВОЗ, передает РИА «Новости».

Напомним, университет Джонса Хопкинса сообщил, что в США за все время от нового коронавируса скончались более 70 тыс. человек.

За минувшие сутки в РФ подтвердили 10 102 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 155 370 случаев заболевания. Накануне, 4 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 581.