Мнение: Фен в ванне, улучшенная бродилка и проблемы у Павла Дурова

05.05.2020, 21:08, Разное

1. Читатели пишут, что фен в ванну, оказывается, можно опускать совершенно безбоязненно. Рассуждения физика на видео звучат логично, однако мне уже достаточно лет, чтобы не повторять подобные опыты лично, и чтобы настоятельно рекомендовать другим воздерживаться от такого рода экспериментов:

https://www.youtube.com/watch?v=TnvdUP4fK64

2. Разработка читателя cashbonus, постоянного комментатора блога. Вместе с семьёй они создали улучшенную настольную игру-бродилку:

https://cashbonus.livejournal.com/8931.html

Вот как она выглядит:

Идея была в том, чтобы сделать простую детскую игру, где ты бросаешь кубики и идёшь по определённому пути, принципиально интереснее. Маршрут теперь нелинейный, поле разделено на несколько разных зон, игроки могут взаимодействовать друг с другом. Случайные события могут отбросить вас далеко назад, что до самого конца поддерживает интерес к игре.

3. Павел Дуров попал в неприятную ситуацию. Инвесторы требуют вернуть 123 миллиарда рублей, которые дали ему на разработку проекта Gram – средства для расчётов в Телеграме:

https://lenta.ru/news/2020/04/30/verni_stenu/

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров пообещал вернуть большую часть собранных денег инвесторам, вложившимся в его новый проект по запуску блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) и криптовалюты Gram. Об этом говорится в письме инвесторам, выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В сообщении указывается, что запустить проект до 30 апреля, как изначально было запланировано, не удалось из-за претензий американских властей. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) по-прежнему утверждает, что токены Gram соответствуют всем критериям ценных бумаг, поскольку их первичным покупателям обещана прибыль при перепродаже.

На основании этого SEC добилась временного судебного запрета на размещение токенов. Из-за него создатели TON не смогли передать Gram 175 первым покупателям. В таких условиях Дуров вместе с партнерами предложил инвесторам два варианта возмещения: получить 72 процента вложенных средств сейчас либо 110 процентов к 30 апреля 2021 года.

Выплаты выбравшим второй вариант будут производиться за счёт продажи доли основателей Telegram в мессенджере (в случае, если разрешение на полноценный запуск проекта получить так и не удастся).

Как знать: возможно, в конечном итоге было бы выгоднее не уезжать из России, а развивать подобный Телеграму проект в нашей свободной стране.