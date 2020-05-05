Мнение: Погибли при исполнении долга

05.05.2020, 20:55, Разное

Две недели назад в интернете появился «Список памяти», в который включили российских и белорусских врачей, медсестер, санитаров и других медработников, погибших во время пандемии коронавируса. К 5 мая в списке уже более 100 фамилий.

В Петербурге напротив здания комитета по здравоохранению еще 28 апреля появилась народная стена памяти медикам, умершим во время пандемии. Сначала на ней были девять имен, позже список пополнился. Над некоторыми именами есть фотографии, над другими — изображения ангелов, символа бескорыстного служения, чистоты и заступничества.

Каждый сам делает свой выбор. Кто-то до конца остается верен профессиональному долгу и, презирая опасность заразиться коронавирусом, каждый день идет к больным. А кто-то, как более трехсот медработников в Калининграде, поступает совсем иначе….

Фотография и таблицы отсюда