 

Кадыров потребовал отправлять уборщиками в больницы, снимающих задержания нарушителей карантина

05.05.2020, 20:54, Разное

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал найти жителей республики, которые снимают видео с задержаниями нарушителей карантина. В качестве наказания их следует отправлять работать в больницы, пояснил он 2 мая на заседании оперштаба чеченского правительства. На его слова обратил внимание «Кавказский узел».

«Людей, которые снимают <..> вот по этим адресам, там же видно, какие места они снимали <..> наказать их, — сказал он. — Привезти их, заставить работать. Пусть они работают уборщиками в больницах, пусть работают уборщиками в МВД, структурах, пусть они увидят, в каком состоянии находится медперсонал. Из-за таких увеличиваются зараженные. Пусть работают».

В соцсетях с момента введения в Чечне режима изоляции в конце марта распространяются несколько роликов предполагаемых задержаний его нарушителей. После избиения полицейскими жителя Аргуна в начале апреля, Кадыров даже обещал поощрить принимавших в этом участие силовиков: «Мне лучше одного ударить, чем тысячи человек похоронить», — объяснял он.

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Источник: Новая газета



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