Ученые: Население Земли начнет сокращаться раньше, чем ожидалось

05.05.2020, 20:53, Разное

Одной из самых актуальных проблем человечества продолжает оставаться угроза перенаселения планеты. Однако исследователи полагают, что численность жителей Земли начнет резко уменьшаться ещё до конца нынешнего столетия.

ООН делал прогноз о том, что количество людей в мире вырастет с 7 до 11 миллиардов к 2100 году, а затем начнет сокращаться. Демографы поддерживают такое предположение, но уточняют, что пик наступит гораздо раньше – в период 2040-2060 годов, когда население будет насчитывать 9 миллиардов. Кроме этого, канадские журналисты Даррел Брикер и Джон Иббитсон в книге «Пустая планета. Шок глобального сокращения населения» пишут о том, что начавшееся уменьшение количества людей уже никогда не остановится.

Отметим, что в настоящее время численность жителей некоторых государств уже сокращается, в частности, это происходит в Японии, Италии, США и странах Восточной Европы. Ученые предполагают, что скоро к ним можно будет отнести КНР, Бразилию, Индонезию и Индию.