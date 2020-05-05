 

Сергея Жигунова в Сети раскритиковали за оскорбление журналистки

05.05.2020, 20:53, Разное

В Сети раскритиковали Сергея Жигунова, грубо оскорбившего журналистку. Подписчики считают, что актеру непозволительно так себя вести, ведь он публичная личность.
В последнее время Сергей Жигунов столкнулся с проблемами. Он утратил недвижимость, имеет долги и расстался с супругой Верой Новиковой. Также актер разругался с корреспонденткой в социальных сетях. Она написала о личной жизни артиста, о разводе и о, возможно, новых взаимоотношениях с Викторией Ворожбит. Сергей Жигунов на такую информацию среагировал довольно резко и «послал» репортера.

Слова актера спровоцировали негативную реакцию со стороны общественности. Пользователи Сети считают, что публичным персонам нельзя себя вести подобным образом и вступились за журналистку. Сергей Жигунов никак не прокомментировал ситуацию.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / Минобороны приостановило строительство фрегатов проекта 22350М

02.04 / В России зафиксировали более 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусом

28.03 / Андрей Малахов коротает выходные домашними играми с сыном

03.04 / Ученые выявили отвечающий за формирование черт лица ген

03.04 / Мнение: Анализ криминальной обстановки в Крыму в 2019 году

01.04 / «Ветер перемен»: Светлана Лобода кардинально сменила имидж

25.04 / Итальянские учёные рассчитали реальную смертность от коронавируса COVID-19

05.05 / В Польшу идёт второй за последние пять дней танкер с российской нефтью

29.03 / Обычный пользователь рассказал о преимуществах Xiaomi Redmi Note 8 Pro

18.04 / Помирились и хватит

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска