Сергея Жигунова в Сети раскритиковали за оскорбление журналистки

05.05.2020, 20:53, Разное

В Сети раскритиковали Сергея Жигунова, грубо оскорбившего журналистку. Подписчики считают, что актеру непозволительно так себя вести, ведь он публичная личность.

В последнее время Сергей Жигунов столкнулся с проблемами. Он утратил недвижимость, имеет долги и расстался с супругой Верой Новиковой. Также актер разругался с корреспонденткой в социальных сетях. Она написала о личной жизни артиста, о разводе и о, возможно, новых взаимоотношениях с Викторией Ворожбит. Сергей Жигунов на такую информацию среагировал довольно резко и «послал» репортера.

Слова актера спровоцировали негативную реакцию со стороны общественности. Пользователи Сети считают, что публичным персонам нельзя себя вести подобным образом и вступились за журналистку. Сергей Жигунов никак не прокомментировал ситуацию.