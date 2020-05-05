 

Ефим Шифрин поделился архивным фото с покойным Ильей Олейниковым

05.05.2020, 20:53, Разное

Ефим Шифрин показал архивный снимок с покойным Ильей Олейниковым. Комик и один из авторов передачи «Городок» умер в 2012 году.
На своей странице в Instagram Ефим Шифрин показал старую фотографию со своим товарищем Ильей Олейниковым, умершем в 2012 году. Под публикацией он написал: « С пыльной полки». Подписчики заметили, на снимке актеры запечатлены в молодые годы. Также фанаты написали, что если бы не карантин, то такой фотоснимок никто бы и не увидел.

Напомним, что за некоторое время до смерти Илью Олейникову был установлен диагноз рак легкого. Чтобы почтить память друга его партнер из программы «Городок» Юрий Стоянов снял фильм «Нам его не хватает». В нем снимался сын Ильи Олейникова Денис Клявер. Он поделился разными историями из жизни отца. Фильм демонстрировали публике на канале «Россия 1» в 2014 году.



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