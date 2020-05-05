Земан назвал снос памятника Коневу в Праге глупостью

05.05.2020, 20:48, Новости дня

Снятие памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге стало проявлением глупости муниципальных политиков, сообщил президент Чехии Милош Земан

«Это глупость, которую совершили наши ничем непримечательные [муниципальные] политики», – сообщил Земан в эфире Чешского радио, передает ТАСС.

Муниципальные политики таким образом пытались привлечь к себе внимание, полагает глава государства. При этом он считает, что возбуждение Следственным комитетом РФ уголовного дела по факту демонтажа памятника является «неадекватно острой реакцией» на глупость властей района Прага-6.

Также Земан отметил, что не верит публикациям СМИ, в которых сообщается о якобы прибывшем из РФ дипломате, намеревавшемся отравить муниципальных политиков, связанных со снятием памятника маршалу Коневу.

Напомним, во вторник МИД Чехии направил по дипломатическим каналам РФ ноту с предложением начать консультации об урегулировании споров во взаимных отношениях после сноса памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.