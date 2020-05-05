Специалисты рассказали, что поможет сэкономить электроэнергию на отопление

05.05.2020, 20:42, Новости дня

Сэкономить до 50% электроэнергии, а также спасти жизнь жителей дома при пожаре поможет солнечный дымоход, который был разработан учеными.

По подсчетам специалистов на охлаждение зданий, отопление и вентиляцию идет 19% мировых энергетических ресурсов. Сократить затраты электроэнергии на отопление на 50% способна установка солнечных дымоходов. Солнечный дымоход является пассивной солнечной системой охлаждения и отопления. Для регулирования температуры в здании данная система использует естественную вентиляцию.

Особая конструкция современных солнечных дымоходов позволяет максимизировать поглощение солнечной энергии. С помощью вентиляционных отверстий происходит управление потоком воздуха для охлаждения или отопления.