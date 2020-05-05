Ученые обнаружили, что хищники помогли жертвам адаптироваться

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05.05.2020, 20:42, Новости дня

Специалисты выявили, что затруднить адаптацию добычи к будущим условиям способна потеря естественных врагов.

Эксперты решили выяснить, как исчезновения видов влияют на будущую способность остающихся разновидностей приспосабливаться. Ученые провели полевой эксперимент, во время которого они изучили, как в обычных условиях и в измененных менялось генетическое разнообразие мушки Iteomyia salicisverruca. После трех месяцев наблюдений ученые обнаружили, что присутствие естественных врагов помогало мушке Iteomyia salicisverruca выжить.

По мнению ученых, результаты эксперимента указывают на то, что потеря разнообразия может привести к утрате потенциальных решений для выживания, которые способствуют сохранению генетической изменчивости черт.



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