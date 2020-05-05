Трамп: США не имеют отношения к попытке свержения Мадуро

05.05.2020, 20:31, Новости дня

Президент Трамп заявил, что правительство США не имеет отношения к попытке свержения Николаса Мадуро, в результате которой власти Венесуэлы арестовали двух американских граждан.

«Я только что получил информацию [о задержании двух граждан США в Венесуэле]. Это не имеет ничего общего с нашим правительством, но я только что получил информацию об этом. Итак, мы узнаем. Мы разберемся. Что бы это ни было, мы дадим вам знать. Это не имеет ничего общего с нашим правительством», – заявил президент.

В Каракасе объявили о предотвращении вооруженного вторжения и попытки свержения лидера страны, Николаса Мадуро. По словам министерства внутренних дел Венесуэлы, наемники прибыли из Колумбии на скоростных катерах. Как утверждают власти Венесуэлы, во время столкновения погибли 8 человек.

По словам Николаса Мадуро, всего в воскресенье были задержаны 13 человек. Мадуро также продемонстрировал американские паспорта и другие удостоверения личности, принадлежащие Айрану Берри и Люку Денману, которые, по его словам, сотрудничали с ветераном американским вооруженных сил Джорданом Гудро, который возглавляет охранную компанию во Флориде Silvercorp USA.

Сам Гудро 3 мая взял на себя ответственность за эту операцию.

«В 17:00 часов был начат дерзкий десантный рейд от границы Колумбии в самое сердце Каракаса. Наши люди продолжают сражаться прямо сейчас. Наши подразделения были приведены в боевую готовность на юге, западе и востоке Венесуэлы», – заявил он.

Мадуро сразу же назвал тех, кто, по его мнению, стоит за случившимся.

«Венесуэла столкнулась с попыткой морского вторжения наемников-террористов, прошедших подготовку на территории Колумбии при финансировании и поддержке Соединенных Штатов и нынешнего колумбийского правительства», – утверждал Мадуро.

Сейчас, как заявили в Каракасе, все задержанные находятся на военно-морской базе на севере страны, где и была совершена попытка вторжения.

У задержанных изъяли средства радиосвязи, оружие, камуфляж и приборы ночного видения. Вооруженные силы Венесуэлы были приведены в состояние боевой готовности после операции по задержанию.

Генеральный прокурор Венесуэлы заявил, что контракт на свержение лидера Венесуэлы оценивается в 200 миллионов долларов. Он также утверждал, что видел подпись лидера оппозиции Хуана Гуайдо на контракте. Однако никаких доказательств генпрокурор Венесуэлы не предоставил.

Сам Хуан Гуайдо заявил, что правительство Мадуро пытается отвлечь внимание от событий в стране, включая бунт в тюрьме на прошлой неделе и кровавую перестрелку криминальных группировок в Каракасе в субботу вечером.

«Режим стремится отвлечь внимание с помощью предполагаемого инцидента, полного несоответствий и противоречий», – говорится в заявлении пресс-службы Гуайдо.

Колумбия отвергает обвинения в свой адрес.

В Госдепартаменте США заявили, что «режим Мадуро последовательно использует дезинформацию, чтобы сместить акцент с неподобающего управления Венесуэлой, – заявил представитель Госдепартамента. – Мы полностью поддерживаем временного президента Хуана Гуайдо, Национальное собрание и народ Венесуэлы в их стремлении к мирному демократическому переходу власти».

Александр Краутер – эксперт Международного университета Флориды отмечает: США не свергают правительства других стран насильственным путем.

Однако, продолжал он, это не означает, что какая-либо группа частных лиц не могла предпринять такую попытку.

«Вы можете вспомнить госсекретаря Джона Керри, отменившего доктрину Монро, которая как бы давала нам повод поступать подобным образом в Западном полушарии. Причина, по которой мы не хотим этого делать в Западном полушарии, заключается в том, что существует определенное количество латиноамериканских политических деятелей, которые считают, что Соединенные Штаты являются разрушительной империей, стремящейся подчинить всех в мире им и желающих применить силу, свергнуть кого-либо в любое время. Подобный шаг разрушил бы усилия американской дипломатии за последние три или четыре десятилетия…Вот почему мы не свергли правительство Венесуэлы раньше, хотя это было бы просто сделать», – отметил эксперт.

Краутер также добавляет, что инцидент дает Мадуро повод продолжить репрессии против оппозиции.