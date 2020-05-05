В Украине заочно арестовали Виктора Януковича

05.05.2020, 20:30, Новости дня

Печерский районный суд города Киева заочно избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу в рамках рассмотрения дела об узурпации власти в виде содержания под стражей. Об этом сообщает Украинское национальное информационное агентство «Укринформ», цитируя 4 мая адвоката бывшего украинского лидера Виталия Сердюка.

«Суд решил избрать меру пресечения (Януковичу – ГА) в виде содержания под стражей», – сказал Виталий Сердюк «Укринформу».

По его словам, защитники бывшего президента будут подавать апелляцию на это решение суда после получения полного текста решения, которого адвокаты Януковича ожидают 8 мая.

Как сообщалось ранее, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны. В то же время Януковича признали невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины.

Согласно приговору суда, срок отбывания наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания.

История дела Януковича

Напомним, что 22 февраля 2014 года Верховная Рада поддержала постановление, отметив, что «президент Украины Виктор Янукович неконституционным способом самоустранился от осуществления конституционных полномочий».

Против Януковича к 28 ноября 2016 года были выдвинуты подозрения по десяти делам.

«28 ноября 2016 года сообщаю, что Янукович Виктор Федорович подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. В нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и ведение агрессивной войны, то есть преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УКУ», – сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года украинской прессе.

Тогда, в ноябре 2016 года, Луценко отметил, что «Янукович подозревается в том, что 1 марта 2014, являясь гражданином Украины, находясь в неустановленном месте на территории РФ, действуя умышленно, <…> совершил государственную измену».

Рассмотрение дела против бывшего президента Украины Виктора Януковича началось в Оболонском районном суде Киева в мае 2017 года.

Во время брифинга 5 декабря 2017 года в Верховной Раде Луценко сообщил о совместной операции Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины «по выявлению сотрудничества ряда политиков с членами преступной организации Януковича». Речь шла, в частности, о бизнесмене Сергее Курченко.

Андрей Бузаров: активизация уголовных дел не выгодна никому

Политолог-международник Андрей Бузаров отмечает, что дела против Виктора Януковича были открыты предыдущей властью – при президенте Петре Порошенко.

«Предыдущая власть использовала дела против Виктора Януковича для того, чтобы надавить на его окружение в экономической, политической, общественной сферах. Эти уголовные были инструментами политической борьбы», – сказал Андрей Бузаров корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что на «Викторе Януковиче, очевидно, и это установит суд, есть доля вины за произошедшее в стране, но нельзя вешать на него все, и использовать уголовные дела против него в политической борьбе».

«Виктор Янукович и его окружение, будучи в России, тоже использовали судебный процесс в своих целях, чтобы обнародовать политические факты, связанные с Евромайданом», – считает Андрей Бузаров.

На сегодняшний день, по его словам, после прихода к власти президента Владимира Зеленского, практически отсутствуют высказывания бывшего украинского лидера об Украине, ситуации в стране.

«Янукович ранее обнародовал все, что хотел, а новая власть не заинтересована политизировать дело Януковича. Есть тенденция для нормализации отношений с Россией в рамках Трехсторонней контактной группы», – подчеркивает Андрей Бузаров.

В фарватере национального интереса

Эксперт Центра политологических исследований Олег Саакян считает, что этот процесс «отображает свою собственную правовую логику», которая нужна украинской власти.

«Власти президента Владимира Зеленского нужно показать, что они остаются в фарватере национального интереса, несмотря на оценки действий его команды оппонентами из России или Украины», – говорит Олег Саакян корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Эксперт отмечает, что бывший лидер Украины проходит подозреваемым по нескольким уголовным делам, в том числе, и за узурпацию власти, которые находятся в процессе расследования.

«Я думаю, что мы еще увидим Виктора Януковича, «проходящего» по разным эпизодам, которые рассматриваются по разным уголовным статьям. Но сегодня общая позиция следствия – это сформировать конечное обвинение по действиям, за которые Янукович должен понести ответственность», – отмечает Олег Саакян.

Узурпация власти, халатное исполнение обязанностей, коллаборационизм, по его мнению, это те немногие обвинения, в рамках которых следователи оценивают деятельность Виктора Януковича.