“А вы изверги”: Анна Хилькевич показала свою дочь в клетке

05.05.2020, 20:30, Разное

Популярная актриса Анна Хилькевич разместила на своей странице в Instagram довольно оригинальный видеоролик, в котором показала свою дочь, стоящей в клетке для животных. Публикация знаменитости вызвала весьма неоднозначные отзывы подписчиков.

В настоящее время Анна Хилькевич, подобно большинству коллег по шоу-бизнесу, проводит свое время на карантине. Компанию артистке составляет её семья: муж Артур Волков и две дочери. В частности, старшая из них, четырехлетняя Аринна, стала главным персонажем импровизированного блиц-сюжета, опубликованного знаменитостью в своем микроблоге. На кадрах ролика продолжительностью всего в несколько секунд наследница телезвезды, стоящая внутри клетки для животных за закрытыми дверями, воспроизводит на камеру звуки лающей собаки. В это время супружеская пара, находящаяся рядом, демонстрирует веселые улыбки, причем муж актрисы указывает пальцем в направлении юной “киногероини”. “Ловите лайфхак. Не благодарите”, – таким многозначительным слоганом сопроводила видео Хилькевич.

Стоит отметить, что публикация артистки вызвала очень неоднозначные впечатления у фолловеров. С одной стороны, очень большое количество посетителей микроблога восприняли оригинальный видеоролик как юмористическую рекомендацию для кратковременного временного избавления в условиях самоизоляции от порой надоедливых отпрысков. “А что, так можно было?”, “И моего туда же!” – поддержали шутку любимицы поклонницы. В то же время, кое-кому стало не до смеха: одна из подписчиц напомнила хозяйке микроблога о разном восприятии людьми подобного “юмора”. “А вы изверги”, – констатировала она. Стоит добавить, что за сутки видеопост набрал более миллиона просмотров. Об этом сообщает интернет-портал Globalmsk.ru.