 

Apple в рекламе MacBook Pro использовала скриншот из игры Dota 2

05.05.2020, 20:30, Разное

Компания Apple опубликовала на своём официальном сайте информационный материал о MacBook Pro. В рекламе ноутбука “яблочный” бренд использовал скриншот из игры Dota 2, подчеркнув его графические возможности.
В настоящий момент Dota 2 является одной из самых популярных многопользовательских игр. Несмотря на появление несколько лет назад игрового жанра “Королевская битва”, продукт от Valve не потерял актуальности и сохранил игровую аудиторию, среди которой почти не наблюдалось оттока в новые проекты. Успех данной MOBA привлёк внимание в офисе в Купертино, а потому, рекламируя MacBook Pro с диагональю экрана 13 дюймов, представители маркетингового отдела разместили на дисплее скриншот из этой игры. В описании к ноутбуку указано, что он позволяет играть в проекты, наиболее требовательные к производительности графического адаптера. В Apple подчеркнули, новое устройство сможет справиться с прорисовкой графики, и удивить игроков детализацией и скоростью отклика. Информация гласит, новинка позволит запускать самые требовательные игры, не испытывая проблем при загрузке.

Помимо бесперебойной работы Dota 2 на 13-дюймовом MacBook Pro разработчики пообещали комфортный запуск и времяпрепровождение при использовании таких требовательных программ, как Logic Pro X и Final Cut Pro X. Тем не менее, пока ноутбук от Apple не поступил в продажу, хотя цены линейки уже озвучены. В зависимости от выбранной конфигурации стоимость устройства колеблется в пределах 75 тысяч. Минимальная цена составляет 119 тысяч, а за более мощную версию придётся заплатить 193 тысячи рублей.



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