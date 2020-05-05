 

Число погибших от коронавируса в США превысило 70 тыс. человек

05.05.2020, 20:30, Новости дня

В США за все время от нового коронавируса скончались более 70 тыс. человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

В США от COVID-19 скончались 70 115 человек, инфицированы коронавирусом – 1 181 885 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные университета.

При этом в стране выздоровели более 187 тыс. человек.

Ранее эксперты Института оценки и измерения показателей здоровья при университете штата Вашингтон заявили, что к началу августа число жертв коронавируса в США может превысить 130 тыс. человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / В Херсонской области на карантин закрыли три населенных пункта

25.04 / Жизнь после пандемии: как изменится человечество?

22.04 / Посол разъяснил позицию США по Договору по открытому небу

09.04 / У самолетов Boeing 737 MAX обнаружили две новые неисправности

31.03 / Совфед одобрил закон о взимании НДФЛ с вкладов

17.04 / Лукашенко поручил возобновить учебу в школах

03.04 / Новый внедорожник Ford Bronco Sport рассекретили в Сети

15.04 / Авиакомпании попросили заменить возврат денег за отмену рейсов на ваучеры

18.04 / Москвичей с ОРВИ решено обеспечить бесплатными лекарствами

28.03 / В селе возле Конотопа от коронавируса умерла целительница. Мэр города обратился к Минобороны за помощью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска