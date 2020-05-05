 

Число погибших от коронавируса в США превысило 70 тыс. человек

05.05.2020, 20:30, Новости дня

В США за все время от нового коронавируса скончались более 70 тыс. человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

В США от COVID-19 скончались 70 115 человек, инфицированы коронавирусом – 1 181 885 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные университета.

При этом в стране выздоровели более 187 тыс. человек.

Ранее эксперты Института оценки и измерения показателей здоровья при университете штата Вашингтон заявили, что к началу августа число жертв коронавируса в США может превысить 130 тыс. человек.



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