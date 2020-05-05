Неавторизованные сервисные центры продают новые MacBook Pro за 900 рублей

05.05.2020, 20:30, Разное

Некоторые пользователи принялись сдавать неавторизованным сервисным центрам вышедшие после 2018 года MacBook Pro дешевле 900 рублей. Причиной этому является шифрование Apple.

Речь идет о мобильных аппаратах Apple MacBook Pro, которые оснащаются процессором T2, ответственным за защиту приватной информации пользователей. Этот компонент, кроме функции защиты, не дает возможности выполнить замену материнской платы ноутбука американской технологической корпорации, его трекпада или Touch ID. Это свидетельствует о том, что гаджет невозможно повторно выставить на продажу, поэтому сотрудники сервисных центров, вынуждены реализовывать MacBook Pro, который стоил в торговой точке 3000 долларов США, всего лишь за 12 долларов, или 900 рублей, как металлолом.

Прежде IT-гигант Apple презентовал новый ноутбук MacBook Pro 13 с качественной клавиатурой. Аппарат использует 10-нанометровые CPU Intel Ice Lake, у всех модификаций увеличена емкость SSD, стандартная равна 256 Гб, максимальная составляет 4 Тб.