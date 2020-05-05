Мнение: “Небо над русской землей”
05.05.2020, 20:25, Разное
Вышли две новые серии документального проекта ко Дню Победы, который выкладывают на канале МО РФ.
Пятая серия "Небо над русской землей" посвящена войне в воздухе, а шестая "На воде и под водой" – войне на море.
1-я и 2-я серия тут https://colonelcassad.livejournal.com/5835619.html
3-я и 4-я серия тут https://colonelcassad.livejournal.com/5838871.html
Плюс еще.
Подъем Знамени Победы над Севастополем.
Индивидуальные парады для ветеранов ВОВ в Севастополе.
Источник: Colonel Cassad
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