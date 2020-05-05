Мнение: “Небо над русской землей”

05.05.2020, 20:25, Разное

Вышли две новые серии документального проекта ко Дню Победы, который выкладывают на канале МО РФ.

Пятая серия "Небо над русской землей" посвящена войне в воздухе, а шестая "На воде и под водой" – войне на море.

1-я и 2-я серия тут https://colonelcassad.livejournal.com/5835619.html

3-я и 4-я серия тут https://colonelcassad.livejournal.com/5838871.html

Плюс еще.

Подъем Знамени Победы над Севастополем.

Индивидуальные парады для ветеранов ВОВ в Севастополе.