 

Мнение: “Небо над русской землей”

05.05.2020, 20:25, Разное

Вышли две новые серии документального проекта ко Дню Победы, который выкладывают на канале МО РФ.
Пятая серия "Небо над русской землей" посвящена войне в воздухе, а шестая "На воде и под водой" – войне на море.

1-я и 2-я серия тут https://colonelcassad.livejournal.com/5835619.html
3-я и 4-я серия тут https://colonelcassad.livejournal.com/5838871.html

Плюс еще.

Подъем Знамени Победы над Севастополем.

Индивидуальные парады для ветеранов ВОВ в Севастополе.

Источник: Colonel Cassad



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