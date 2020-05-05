Мнение: Шагами меряю нору (с)
05.05.2020, 20:20, Разное
Очень хороший стих обнаружил во френд-ленте. Написал друг Вася (прямо даже жалко, что не я)
О карантине
Не то чтоб жизнь особо грузит.
Текут привычные дела!
От холодильника в санузел,
К компьютеру из санузла.
Так и брожу весь вялый, томный
Шагами меряю нору.
Небось, болею бессимптомно
И бессимптомно же помру…
Вся правда жизни. Лаконично и душевно.
Источник: Размышления вольного социолога
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