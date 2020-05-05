Мнение: Шагами меряю нору (с)

05.05.2020, 20:20, Разное

Очень хороший стих обнаружил во френд-ленте. Написал друг Вася (прямо даже жалко, что не я)



О карантине

Не то чтоб жизнь особо грузит.

Текут привычные дела!

От холодильника в санузел,

К компьютеру из санузла.

Так и брожу весь вялый, томный

Шагами меряю нору.

Небось, болею бессимптомно

И бессимптомно же помру…

Вся правда жизни. Лаконично и душевно.