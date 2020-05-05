 

Мнение: Шагами меряю нору (с)

05.05.2020, 20:20, Разное

Очень хороший стих обнаружил во френд-ленте. Написал друг Вася (прямо даже жалко, что не я)

О карантине
Не то чтоб жизнь особо грузит.
Текут привычные дела!
От холодильника в санузел,
К компьютеру из санузла.

Так и брожу весь вялый, томный
Шагами меряю нору.
Небось, болею бессимптомно
И бессимптомно же помру…

Вся правда жизни. Лаконично и душевно.

Источник: Размышления вольного социолога



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