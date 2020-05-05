Личное: Неужели всё-таки это правда?!

05.05.2020, 20:18, Разное

Адвокат Добровинский, как я поняла, сдал с потрохами свою клиентку Рудковскую — нет, не специально, я думаю, он просто проговорился.

Помимо всех прочих слов, адвокат заявил, что планирует выяснить, кто стал источником слухов о нездоровье маленького сына Рудковской.



Фото: Соцсети

«Виновные должны быть наказаны и это, между прочим, уголовная ответственность — по статье 137 о нарушении неприкосновенности частной жизни предусмотрен срок лишения свободы до пяти лет!». сообщает Стархит.

Ага, по статье. Статье уголовного кодекса. Что это за статья такая — это очень важно!

Смотрите, вот она:

«Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации.

То есть, предметом статьи является ЛИЧНАЯ ТАЙНА, которую кто-то узнал и вывалил без согласия всем.

Не клевета. Не ложь. Именно правда, которая была личной тайной.

Вряд ли такой известный адвокат — дурак, который не разбирается в законах и мелет языком просто так, верно? Если он собирается применять 137 статью, это говорит о том, что у его клиентки была личная тайна, которую кто-то незаконно узнал и разгласил.

Иначе как адвокат Добровинский собирается использовать эту статью, если слухи о Гномике — ложь? Никак. Статья 137 УК РФ используется лишь в том случае, если информация — правда.

Та правда, которую люди не хотели разглашать, а разгласивший её, получил информацию незаконно.

Следуя логике, судя по словам адвоката — он же не станет врать! — информация о синдроме Аспергера являлась семейной тайной, которую разгласил источник.

Приплыли, что называется.

Если вчера это всё было слухами, в которые лично я даже не хотела верить, то после слов адвоката Добровинского я стала почти уверена, что слухи те оказались правдой.

И тут всё встало для меня на свои места.

Судите сами, что есть такое эксплуатация больного ребёнка?

Это, как минимум, бесчеловечно. Жестоко. Бессовестно. Одно дело, когда обычного мальчика заставляют тренироваться — все ведь спортсмены тренируются с детства! А если мальчик болен, а его заставляют скакать на потеху публики? Согласитесь, это уже совершенно иной расклад!

Кто пойдёт на ледовое шоу, в котором выступает больной малыш?

Понимаете ход моих мыслей?

Яна Рудковская любит хвастать. Говорит, её сын за год заработал 12 миллионов рублей. И когда я пишу, что детский спорт — это жестокость, меня никто не слышит, потому все привыкли, что дети ещё до школы начинают тренироваться и гробить своё здоровье.

Но одно дело — просто ребёнок. Совсем другое — ребёнок больной.

Вот тут уже не будет никаких оправданий. Эксплуатация больного ребёнка — даже в России такое шоу нормальные люди осудят. На Западе же за такое и посадить могут — ни одного выступления там просто не дадут провести!

Кто-то может возразить, что Яна — не такая жестокая, чтобы мучить сына на катке ради денег. На это я отвечу — посмотрите на другой её проект, на больного наркопитомца. Парню явно плохо, но его продолжают таскать в Самару, или где он там устроил на сцене себе очередной притон.

Теперь я почти уверена, что Яну возмутили не слухи. Она испугалась правды и того, чем такая правда грозит — отменой шоу, провал проекта, всеобщее осуждение за то, что она эксплуатирует больного ребёнка ради собственной выгоды.

Статью 137 можно применить только в случае, если озвученный источником диагноз: а) верен, б) получен незаконным путём, в) составлял личную или семейную тайну.

То есть, в суд нужно будет принести всё-таки заключение с диагнозом маленького Саши Рудковского, чтобы эту статью применить. А это будет означать конец карьеры и возможности рубить бабло на ребёнке.

Неужели Яна на это пойдёт?

Как вы отнесётесь к Рудковской, если окажется, что она всё-таки эксплуатирует не просто мальчишку, а больного ребёнка?