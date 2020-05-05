Минздрав разъяснил правила осмотра пациентов с симптомами коронавируса

05.05.2020, 20:17, Разное

Минздрав дал ответ на вопросы людей, которые касаются коронавируса. В частности, его представители разъяснили план оказания помощи людям, имеющим симптомы заболевания.

Сотрудники Минздрава рассказали, что доктор обязан отреагировать на вызов человека с симптомами COVID-19. Если медик отказался приходить к больному, то необходимо обратиться на горячую линию или к руководству поликлиники.

Было также отмечено, что госпитализация нужна только людям в тяжелом состоянии, которые нуждаются в интенсивной терапии. Если заболевшему она не требуется, отсутствуют факторы риска, состояние удовлетворительное или среднетяжелое, то ему можно проходить лечение дома.

Доктора могут предложить госпитализацию, если человека изолировать невозможно или с ним живут дети и люди из группы риска. Если же заболевший остается дома, то он должен следить за собственным состоянием и при ухудшении симптомов следует срочно обратиться к доктору. После этого больного срочно госпитализируют.