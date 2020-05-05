Ученые рассказали о влиянии форм зрачков животных на их суперспособности

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05.05.2020, 20:09, Разное

Зарубежные эксперты провели анализ ряда исследований, проведенных в области животного мира. На основании его результатов специалисты рассказали, о каких суперспособностях представителях мировой фауны может свидетельствовать форма их зрачков.
Ученые отметили, что наличие горизонтальной формы зрачков у таких копытных животных, как козы, овцы и лошади, позволяет им расширить ряд зрительных возможностей. В частности, процесс вращения горизонтальных зрачков способен увеличить угол обзора для таких зверей до 350 градусов. То есть, к примеру, козы, даже не отрываясь от поглощения пищи, способны получать максимально целостное представление о том, что вокруг них происходит. Наличие же зрачков вертикальной формы характерно для хищников, которые охотятся, прижавшись к земле. К ним, в частности, относятся лисы, представители семейства кошачьих и даже крокодилы. Вертикальные зрачки обеспечивают таких охотников возможностью улавливания большего количества света в условиях плохой видимости, что может дать им дополнительные преимущества.

Своеобразной формой зрачков в виде полумесяца обладают и некоторые типы рыб, например, электрические скаты, камбала и несколько видов сомов. Такая особенность снижает процент оптических искажений в водном пространстве, увеличивает контрастность изображения и делает большим угол зрения.



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