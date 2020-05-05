Oculus готовит в выпуску обновлённый вариант VR-гарнитуры Quest

05.05.2020, 20:09, Разное

Компания Oculus, которой владеет facebook, активно работает над обновлённой версией VR-гарнитуры Quest. Конструкторы намерены сделать её не только компактнее, но и производительнее.

В настоящее время всё более возрастает потребительский запрос на очки виртуальной реальности. Прогресс увеличивает количество контента, предназначенного для таких девайсов, а потому покупатели желают попробовать новые для себя возможности. В Oculus хотят как можно быстрее начать производить достаточное число экземпляров, но из-за пандемии коронавируса нарушены производственные цепочки, а потому возникла серьёзная угроза срыва графика. Изначально новинку хотели запустить в продажу в конце года, но теперь в этот период её смогут только представить потенциальным покупателям, а на рынке она появится не ранее 2021 года.

Отмечается, обновлённая версия VR-гарнитуры Quest от Oculus получит новый материал отделки, а также дизайн исполнения. За счёт этого габариты устройства сократятся на 15%, что важно для шлема. Кроме того, улучшится передача изображения на дисплеи, а качество картинки станет более мягким. Контроллеры также переработают, повысив их эргономичность.