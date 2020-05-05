 

В Новороссийске моряк стрелял с балкона по нарушителю самоизоляции

05.05.2020, 20:09, Разное

Моряк с балкона квартиры стрелял по людям во дворе, которые нарушали режим самоизоляции. Инцидент произошел 4 мая в Новороссийске.
В полиции Краснодарского края сообщили, что в полицию Новороссийская обратились горожане, которые рассказали, что в дневное время 4 мая некий житель стрелял с балкона по людям, находившимся во дворе дома. По словам свидетелей произошедшего инцидента, злоумышленник занимает должность старшего помощника капитана корабля. Согласно предварительной информации, стрелок путем использования оружия хотел призвать к ответу своего знакомого, который нарушал режим самоизоляции. Перед происшествием они поссорились.

В настоящий момент житель задержан, применяемое им оружие изъято. Нарушителей режима самоизоляции правоохранители привлекли к административной ответственности. По факту случившегося инцидента открыто уголовное дело, со стрелка взята подписка о невыезде. Проводится проверка, по итогам которой примут необходимое решение.

В ночь на 4 мая в Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой в одном из дворов. К моменту приезда группы оперативников все участники конфликта скрылись. Ныне идет установление всех деталей происшествия и поиск нарушителей общественного порядка.



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