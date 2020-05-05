Иран на время освободил более 114 тыс. заключенных из-за коронавируса

05.05.2020, 20:08, Новости дня

Свыше 114 тыс. заключенных в Иране временно отпустили из тюрем из-за распространения коронавируса, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.

«Число отпущенных заключенных превышает 100 тысяч: 114 193 человека были отпущены», – сообщил Эсмаили, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mizan Online.

В числе временно освобожденных также более 1 тыс. иностранцев, отметил Эсмаили.

С 19 февраля по 5 мая в Иране зафиксировано почти 100 тыс. случаев коронавируса, выздоровели свыше 80 тыс. человек, скончались порядка 6,3 тыс.

Ранее США заблокировали выделение Международным валютным фондом кредита Ирану на 5 млрд долларов, который он запросил для борьбы с коронавирусом нового типа. Позже Трамп заявил, что США помогут Ирану в борьбе с коронавирусом, если Тегеран пойдет на «новую сделку» с Вашингтоном.