 

Иран на время освободил более 114 тыс. заключенных из-за коронавируса

05.05.2020, 20:08, Новости дня

Свыше 114 тыс. заключенных в Иране временно отпустили из тюрем из-за распространения коронавируса, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.

«Число отпущенных заключенных превышает 100 тысяч: 114 193 человека были отпущены», – сообщил Эсмаили, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mizan Online.

В числе временно освобожденных также более 1 тыс. иностранцев, отметил Эсмаили.

С 19 февраля по 5 мая в Иране зафиксировано почти 100 тыс. случаев коронавируса, выздоровели свыше 80 тыс. человек, скончались порядка 6,3 тыс.

Ранее США заблокировали выделение Международным валютным фондом кредита Ирану на 5 млрд долларов, который он запросил для борьбы с коронавирусом нового типа. Позже Трамп заявил, что США помогут Ирану в борьбе с коронавирусом, если Тегеран пойдет на «новую сделку» с Вашингтоном.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / В Кремле заявили об отслеживании ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне

24.04 / “Недружественный и неприемлемый шаг”. Посольство Грузии прокомментировало возможное назначение Саакашвили вице-премьером в Украине

30.04 / Песков о ситуации с коронавирусом: Не время успокаиваться и расслабляться

14.04 / Украинская система здравоохранения выдержит одновременно не более 3,5 тыс. тяжелобольных с COVID-19

31.03 / Давидюк: Кадровую политику Зеленский провалил как на низшем, так и на высшем уровне. Министры-однодневки – это не усиление правительства

16.04 / Профильный комитет Рады учтет большую часть правок к “антиколомойскому” законопроекту – Разумков

15.04 / Готовивших теракты украинских разведчиков задержали в Крыму

09.04 / Трамп заявил о приближении к победе над коронавирусом

09.04 / «Союз МС-16» с экипажем МКС вышел на орбиту

23.04 / Шушкевич заявил о лжи Горбачева о развале СССР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска