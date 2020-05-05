Мнение: Естественные процессы

05.05.2020, 20:05, Разное

Опубликована текущая статистика заболеваемости в России, есть новые 10 тысяч заболевших. При этом стоит отметить, что отношение числа закрытых случаев к общему числу зараженных в России постепенно растет. На сегодняшний день отношение суммарно выздоровевших и умерших к общему числу выявленных заболевших составило уже почти 14%. Полмесяца назад это отношение находилось на уровне 3-4%. Эпидемия потихоньку формирует коллективный иммунитет вне зависимости от того, что пытаются устроить власти. В этом смысле все идет вполне естественным образом.

Мировая статистика в этом смысле еще более оптимистична. В среднем по больнице "Земля" соотношение достигло уже почти 40%. До заветной планки в 50% остается еще недели две. Далее эпидемия "в среднем" начнет идти на убыль. Россия вошла в сюжет примерно на 4-5 недель позже, так что мы, по всей видимости, к планке в 50% подойдем где-то к июлю.

Говоря откровенно, с обычной статистической точки зрения ничего особенного не происходит вообще. В зависимости от перечня факторов, характерных для данной местности, коллективный иммунитет возникает после того, как заболевает от 20 до 40% населения. Что бы вы ни делали, но пока заболевание не коснется примерно такой части населения, болезнь будет развиваться. Далее ее динамика будет идти по нисходящей. Абсолютно классическая картина для любого сезонного вирусного заболевания. Разговоры об особенностях нынешней болезни могут вести специалисты – и это, действительно, специальная тема, в которой разбирается не так уж и много людей. Но уж математику на уровне 1 курса обычного нематематического технического вуза знают гораздо больше людей. И понять законы, по которым развивается эпидемия, могут многие.

В нашем случае я лично вообще не наблюдаю каких-то необычных и специфических отклонений от обычных сезонных эпидемий. Динамика совершенно стандартная, законы, по которым протекает заболевание, выполняются скрупулезно. Природа вообще не любит экстрима, есть вполне рабочие природные механизмы отбраковки популяции, которые работают как часы.

В очередной раз можно сделать все тот же вывод. Сегодня решаются задачи, не имеющие к медицине никакого отношения. Не будь коронавируса, придумали бы что-то еще. Мировая экономика в ауте, и никакого иного механизма возвращения ее к жизни, кроме стресса и принудительной ликвидации избыточной ее части, нет. У капитализма свои законы, которые он обойти не в состоянии.

Уровень падения экономик развитых и развивающихся стран после окончания эпидемии оценивается примерно в 7-15 процентов в зависимости от страны. По сути, в ходе карантинных мероприятий были проведены действия, аналогичные короткой, но крайне разрушительной глобальной войне. Свою задачу она выполнила – мировая экономика потеряла уже примерно 10 процентов, на выходе их кризиса она просядет еще процента на 2-3. Это вполне достаточно для того, чтобы начать перезапускать ее заново. Естественно, что по некоторым отраслям произойдет существенная перебалансировка, ряд субъектов мировой и региональной экономики уйдут с рынка, ряд снизят свои доли. Для них это будет катастрофа, которая также будет развиваться и развиваться как вторичная волна кризиса. Россия, конечно, попадает именно в эту группу, поэтому после завершения карантинных мероприятий нас ждет кратковременная стагнация, после которой будет вторая волна кризиса, но теперь она будет носить структурный характер – будут меняться балансы, происходить перераспределение собственности.

Безусловно, вместе с перебалансировкой часть властных группировок лишится собственности, а с ней – и власти. Поляна расчистится для появления новых субъектов политики и экономики. Единственное, что сегодня никто не сможет прогнозировать – произойдет ли смена модели российской экономики. Если да – то у нас появится шанс на развитие. Если нет – через некоторое время мы повторим все то же самое, но с более низкого старта и с гораздо меньшим запасом устойчивости. При этом вполне возможно, что вторичный кризис будет идти по более жесткому сценарию, который сразу начнется с регионализации.

Проще говоря – либо после нынешнего кризиса произойдет снос нынешнего правящего сословия со сменой экономической парадигимы, либо мы войдем в период осциллирования системы с последующим ее разрушением.

И это тоже – вполне закономерный процесс, который нельзя отменить указом президента, решением губернатора или еще одной статьей Уголовного кодекса.