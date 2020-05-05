Коронавирус в Италии. За последние сутки выздоровело 2,3 тыс. человек, умерло 236

05.05.2020, 20:00, Новости дня

В Италии за последние сутки от коронавируса умерло 236 человек (на 41 больше, чем днем ранее). Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные 5 мая.

Всего в Италии зарегистрировано 29 315 связанных с COVID-19 смертей.

С начала эпидемии выздоровел 85 231 пациент (+2352 за последние 24 часа).

Продолжает болеть 98 467 пациентов (-1513). Из них в терапевтических отделениях лечение проходит 16 270 пациентов (-553), в отделениях интенсивной терапии – 1427 (-52). Еще 80 770 человек лечатся в домашних условиях (-908).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 213 013 (+1075).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 4 мая в мире коронавирусом заразилось 3,61 млн человек, из них 252 тыс. скончались, 1,17 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.