 

Верховный Суд обвинил Венедиктову в давлении на судей в деле Суркисов против “ПриватБанка”

05.05.2020, 20:00, Новости дня

Верховный Суд Украины (ВСУ) считает заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой по делу о вкладах братьев Игоря и Григория Суркисов в “ПриватБанке” вмешательством в деятельность суда. Об этом сказано в жалобе, направленной ВСУ в Высший совет правосудия и опубликованной 4 мая. 

23 апреля Венедиктова заявила, что в этом деле Офис генпрокурора отстаивает 1 млрд грн государственных активов “ПриватБанка”. “Это дело по своей важности – не простой спор. Вынесенное судом решение будет иметь большое значение для обеспечения развития права и формирования единой правоприменительной практики при рассмотрении других исков, связанных с национализацией “ПриватБанка”. Ведь этот иск – лишь капля в море аналогичных – общая сумма требований к государству в таких делах составляет еще более 29 млрд грн”, – отметила тогда генпрокурор. 

В ВСУ считают, что этим заявлением Венедиктова “фактически противопоставила судебную власть обществу и в целом государству”.

“Из выступления складывается ощущение, что единственным защитником общества и государства выступает прокурор, которая уже определила, кто в этом деле прав, а кто – нет. В условиях, когда вокруг этого дела, очевидно, просматриваются подстрекательство гражданских чувств и попытки унизить суд, такие заявления вряд ли могут считаться приемлемыми”, – отметили судьи.

В жалобе также упомянуты заявления по этому делу партии “Демократична сокира” и ее основателей, которые, в частности, называли купленными судей и одного из членов наблюдательного совета “ПриватБанка”.

Судьи ВСУ считают, что указанные обстоятельства являются формой вмешательства в деятельность суда, способом воздействия и давления с целью принятия решения в пользу одной из сторон. 

Бизнесмены Игорь и Григорий Суркисы, а также члены их семей судятся с “ПриватБанком” за депозиты на общую сумму более 1 млрд грн. Решением Нацбанка Украины от 13 декабря 2016 года Суркисы были признаны инсайдерами “ПриватБанка”. НБУ указывал, что Игорь Суркис и экс-владелец банка Игорь Коломойский – акционеры телеканала “1+1”, что свидетельствует о связи Суркисов с “ПриватБанком”. В связи с чем во время национализации банка деньги семьи Суркисов и их компаний на депозитных счетах “ПриватБанка” и его филиалов были конвертированы в капитал банка в рамках процедуры bail-in. Суркисы оспаривают эту процедуру.

В мае 2017 года Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с “ПриватБанком” лицами семью Суркисов. В ноябре 2017 года Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение. “ПриватБанк”, НБУ и Министерство финансов не согласились с ним и подали кассационную жалобу в Высший апелляционный суд.

Из-за судебной реформы дело в 2018 году передали в Верховный Суд Украины, в января 2019 года оно было принято к рассмотрению. В ВСУ отметили, что слушания дела много раз откладывались, в процессе по просьбе представителей сторон объявляли перерывы. Очередное заседание было запланировано на 27 апреля 2020 года, но его отложили, поскольку суд заявил о давлении, сообщило агентство “Интерфакс-Украина”. 

5 мая Национальный банк Украины проинформировал в Facebook, что рассмотрение дела в ВСУ возобновится 18 мая, заседание начнется в 10.30. 

🍿Розгляд справи родини Суркісів у Верховному Суді відбудеться 18 травня. 🧑‍⚖️У минулий понеділок, 27 квітня Велика…

Posted by Національний банк України on Teisipäev, 5. mai 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Россия приостанавливает международные авиарейсы, Москва закрывает магазины

31.03 / Рада приняла закон о рынке земли на Украине

09.04 / «Вектор» указал на отсутствие данных о возможности повторно заразиться COVID-19

27.03 / Количество летальных случаев от коронавируса в Украине возросло до шести

29.04 / К проекту “Письма Победы” присоединились школьники Таймыра

30.03 / В партии Порошенко заявили об отставке главы минздрава Украины

27.04 / Названы российские регионы с самой сложной ситуацией с лесными пожарами

29.03 / “Фашисты!” Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и вырвались из здания аэропорта

14.04 / Источники: Барак Обама поддержит кандидатуру Джо Байдена

08.04 / Огромное сердце в благодарность врачам нарисовали в Подмосковье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска