Верховный Суд обвинил Венедиктову в давлении на судей в деле Суркисов против “ПриватБанка”

05.05.2020, 20:00, Новости дня

Верховный Суд Украины (ВСУ) считает заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой по делу о вкладах братьев Игоря и Григория Суркисов в “ПриватБанке” вмешательством в деятельность суда. Об этом сказано в жалобе, направленной ВСУ в Высший совет правосудия и опубликованной 4 мая.

23 апреля Венедиктова заявила, что в этом деле Офис генпрокурора отстаивает 1 млрд грн государственных активов “ПриватБанка”. “Это дело по своей важности – не простой спор. Вынесенное судом решение будет иметь большое значение для обеспечения развития права и формирования единой правоприменительной практики при рассмотрении других исков, связанных с национализацией “ПриватБанка”. Ведь этот иск – лишь капля в море аналогичных – общая сумма требований к государству в таких делах составляет еще более 29 млрд грн”, – отметила тогда генпрокурор.

В ВСУ считают, что этим заявлением Венедиктова “фактически противопоставила судебную власть обществу и в целом государству”.

“Из выступления складывается ощущение, что единственным защитником общества и государства выступает прокурор, которая уже определила, кто в этом деле прав, а кто – нет. В условиях, когда вокруг этого дела, очевидно, просматриваются подстрекательство гражданских чувств и попытки унизить суд, такие заявления вряд ли могут считаться приемлемыми”, – отметили судьи.

В жалобе также упомянуты заявления по этому делу партии “Демократична сокира” и ее основателей, которые, в частности, называли купленными судей и одного из членов наблюдательного совета “ПриватБанка”.

Судьи ВСУ считают, что указанные обстоятельства являются формой вмешательства в деятельность суда, способом воздействия и давления с целью принятия решения в пользу одной из сторон.

Бизнесмены Игорь и Григорий Суркисы, а также члены их семей судятся с “ПриватБанком” за депозиты на общую сумму более 1 млрд грн. Решением Нацбанка Украины от 13 декабря 2016 года Суркисы были признаны инсайдерами “ПриватБанка”. НБУ указывал, что Игорь Суркис и экс-владелец банка Игорь Коломойский – акционеры телеканала “1+1”, что свидетельствует о связи Суркисов с “ПриватБанком”. В связи с чем во время национализации банка деньги семьи Суркисов и их компаний на депозитных счетах “ПриватБанка” и его филиалов были конвертированы в капитал банка в рамках процедуры bail-in. Суркисы оспаривают эту процедуру.

В мае 2017 года Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с “ПриватБанком” лицами семью Суркисов. В ноябре 2017 года Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение. “ПриватБанк”, НБУ и Министерство финансов не согласились с ним и подали кассационную жалобу в Высший апелляционный суд.

Из-за судебной реформы дело в 2018 году передали в Верховный Суд Украины, в января 2019 года оно было принято к рассмотрению. В ВСУ отметили, что слушания дела много раз откладывались, в процессе по просьбе представителей сторон объявляли перерывы. Очередное заседание было запланировано на 27 апреля 2020 года, но его отложили, поскольку суд заявил о давлении, сообщило агентство “Интерфакс-Украина”.

5 мая Национальный банк Украины проинформировал в Facebook, что рассмотрение дела в ВСУ возобновится 18 мая, заседание начнется в 10.30.

🍿Розгляд справи родини Суркісів у Верховному Суді відбудеться 18 травня. 🧑‍⚖️У минулий понеділок, 27 квітня Велика… Posted by Національний банк України on Teisipäev, 5. mai 2020