Антикоррупционный суд Украины поручил обеспечить Онищенко бесплатным адвокатом

05.05.2020, 20:00, Новости дня

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) поручил назначить бесплатных адвокатов бывшему нардепу Александру Онищенко, подозреваемому в организации “газовых схем”, и его сообщнице. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС на Facebook.

В ВАКС должно было состояться подготовительное заседание в деле по обвинению Онищенко, но заседание перенесли в связи с неявкой трех защитников.

“Причины неявки коллегия судей ВАКС признала неуважительными и поручила Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначить бесплатных адвокатов обоим обвиняемым. Следующее заседание запланировано на 10.00 6 мая”, – говорится в заявлении.

В ВАКС напомнили, что 21 января разрешил осуществлять специальное судебное производство по делу Онищенко. Другими словам, суд решил рассматривать дело заочно, без присутствия обвиняемых.

В июле 2016 года Генпрокуратура Украины сообщила, что в январе 2013 года Онищенко при активном участии своего адвоката Валерия Постного создал преступную организацию с целью совершения особо тяжкого преступления – завладения чужим имуществом в особо крупном размере. Речь шла о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании “Укргазвидобування”. По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. 5 июля 2016 года парламент снял неприкосновенность с Онищенко, дал согласие на его задержание и арест. По информации Госпогранслужбы, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года. С тех пор он проживает за границей.

Обвинительный акт по “газовому делу” Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Соломенский суд 18 февраля 2019 года. В сентябре дело Онищенко было передано в Высший антикоррупционный суд. ВАКС решил слушать дело заочно.

30 сентября Онищенко объявил о намерении вернуться в Украину и отказе от политического убежища в Испании. 14 ноября глава НАБУ Артем Сытник заявил, что экс-нардепа принудительно вернут в Украину. Онищенко в комментарии изданию “ГОРДОН” рассказал, что “может вернуться в Украину, когда ему захочется”, и предоставил фото своего билета из Барселоны в Киев на 13 декабря.

В начале декабря СМИ сообщили о задержании Онищенко в Германии. Украина требует его экстрадиции.