Больше трех не собираться: правила посещения общественных мест в Украине после ослабления карантина

05.05.2020, 19:55, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины представило правила посещения парков, скверов, парикмахерских и магазинов, работа которых возобновится в стране с 11 мая. Соответствующий документ опубликован на сайте Минздрава.

Парки

В парках и скверах, несмотря на ослабление карантина, пока будет запрещена работа аттракционов и организация массовых мероприятий. Но украинцам разрешат пользоваться зонами отдыха – в группах не более 3 человек, соблюдая все меры предосторожности. В частности можно будет заниматься спортом или выходить на пробежку – с соблюдением дистанции.

Точные правила поведения в парках и скверах должны быть вывешены при входе на их территорию, также как и антисептики, и жидкое мыло. В зонах отдыха должны быть обустроены туалеты, отдельно подчеркнуто в документе.

Парикмахерские

У сотрудников парикмахерских и салонов красоты должны обязательно проверять температуру перед началом работы. Сами работники должны будут все время на работе быть в масках. Мастера могут оказывать услуги только по предварительной записи, а ждать своей очереди клиенты могут только снаружи заведения, соблюдая дистанцию.

Кафе

Также кафе и рестораны Украины смогут начать работу “на вынос” и открыть для клиентов свои летние площадки, но соблюдая правила:

обязательно проверять температуру работников,

соблюдать дистанцию между столами в 1,5 м, разрешать посадку лишь двух или одного человека за один стол,

разместить антисептики при входе в заведение.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль продлил карантин, который был введен в связи с эпидемией коронавируса, до 22 мая, но с определенными смягчениями. С 11 мая в Украине откроют парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские, летние площадки отдельных кафе и ресторанов. Также разрешат оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами, возобновят работу музеи, библиотеки, нотариусы, стоматологи и аудиторы.