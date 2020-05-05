Суперкомпьютер подсказал четыре лекарства для эффективной борьбы против коронавируса

05.05.2020, 19:53, Разное

Недавно немецкие исследователи произвели исследование, в ходе которого была проверена методика молекулярного докинга для поиска лекарства, препятствующих заражению коронавирусом. Применение в экспериментах мощного суперкомпьютера MOGON II позволило выявить весьма перспективный набор из четырех препаратов.

Таковыми ученые, представляющие Майнцский университет имени Иоганна Гутенберга (Германия), назвали препараты велпатасвир, гразопревир, паритапревир и симепревир. Именно они, по словам специалистов, обладают потенциальной повышенной способностью соответствующим образом связываться с белками SARS-CoV-2, снижая таким образом вероятность заражения человека опасной инфекцией. В частности, сообщается, что успешность такой связки напрямую влияет на снижения риска проникновения вируса в человеческий организм и его дальнейшего деления. В ходе примененной методики исследователями были проверены около 42 тысяч разнообразных химических веществ, которые имеются в открытых медицинских базах. Примечательно, что способ молекулярного докинга был применен в отношении коронавируса нового типа впервые.

“Мы нашли ряд уже одобренных лекарств для лечения гепатита С, которые могут дать многообещающие результаты в лечении COVID-19”, – так прокомментировал итоги научной работы один из её лидеров, профессор Томас Эфферт. Эксперты анонсируют продолжение исследований в данном направлении.