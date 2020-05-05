Врачи из Великобритании назвали симптомы того, что человек переболел коронавирусом

05.05.2020, 19:53, Разное

Медицинские специалисты уверены, что многие люди переболели коронавирусом, но не знают об этом. Они назвали пять причин, свидетельствующих о выздоровлении от болезни.

Пандемия нового типа коронавируса совпала с периодом сезонного ОРВИ в стране. Люди могли переболеть Covid-19, считая, что у них якобы в действительности обычный грипп. Главными признаками недуга являются кашель, одышка, повышенная температура тела, тошнота и другие симптомы. При пневмонии довольно редко бывает насморк. Научные сотрудники Оксфордского университета предположили, что продвижение эпидемии по миру началось ранее декабря, и назвали ряд признаков, указывающих, на то, что человек переболел коронавирусом.

Например, это странная усталость, которую нельзя назвать привычной для обычных людей. Также стоит помнить про фолликулярный конъюнктивит, проявляющийся в области глаз жжением, накоплением гноя на ресницах или полопавшимися сосудами в глазах. Почти у 50% пациентов выявили диарею, поэтому прежние частые походы в санузел могут говорить, что человек переболел Covid-19. Оставшиеся признаки – потеря обоняния и боли в животе.