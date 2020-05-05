«Боюсь спугнуть»: Певица Валерия застала супруга Иосифа Пригожина за качанием пресса

05.05.2020, 19:53, Разное

Валерия в своем микроблоге в социальной сети Instagram опубликовала видеоролик, на котором запечатлела процесс качания пресса ее супругом Иосифом Пригожиным. Певица ведет спортивный образ жизни даже в домашних условиях, а вот продюсер прежде не занимался физической активностью.

Валерия была удивлена, увидев супруга, выполняющего физические упражнения. Она отметила, что «боится спугнуть птицу счастья», и должна запечатлеть этот момент, поскольку он может больше не повториться. Певица со всех сторон и ракурсов сняла своего супруга за качанием пресса. Видеоролик за время публикации просмотрели свыше 220 тысяч пользователей сети. Они выразили возлюбленным свое уважение и назвали их примером для подражания. «Браво! Так держать», «Спортивная семья, молодцы», «Не отстает от Валерии», – поддержали продюсера поклонники.

В этом году супруги отметили 17-летие со дня знакомства. Валерия подчеркнула, что они продолжают также сильно любить друг друга, потому что вместе много смеются и никогда не скучают.